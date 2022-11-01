أراد "كسر ركبتيها".. تفاصيل "مفزعة" تخص حادثة اقتحام منزل بيلوسي

وأوضحت الدعوى الجنائية الاتحادية، أن المتهم، الذي اقتحم المنزل فجر الجمعة، هدد بـ"أخذ بيلوسي رهينة، ثم استجوابها، وكسر ركبتيها إذا كذبت عليه"، بحسب أقوال المتهم.وأفادت الدعوى أن "قوات الشرطة، التي انتقلت لمنزل بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الذي أجرى مكالمة طوارئ، أبلغ فيها عن وجود متسلل، ألقت القبض على المتهم ديفيد وين دي بيب، البالغ من العمر 42 عاما".وأظهرت البيانات التي كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية، أن قوات الأمن عثرت في غرفة النوم وفي الردهة قرب الباب الأمامي، على أربطة، كان ينوي المتهم استخدامها لتقييد بيلوسي وزوجها.وأضافت الوزارة، في بيانها، أن "الشرطة عثرت أيضا على شريط لاصق، وحبل أبيض، ومطرقة، وزوج من القفازات المصنوعة من المطاط والقماش، ومجلة في حقيبة ظهر دي بيب".وعقب الاعتداء عليه، فقد بول بيلوسي وعيه، ثم أفاق لاحقا، وتمكن من الهرب إلى الحمام ثم اتصل برقم الطوارئ 911.وأبلغ الشرطة، أنه عندما كان نائما، دخل شخص غريب، مسلحا بمطرقة إلى غرفة النوم، وطلب التحدث إلى زوجته نانسي بيلوسي.لكن بول أخبر المتهم، بحسب روايته في الدعوى الجنائية، أن "زوجته ستبقى بعيدا عن المنزل لعدة أيام، فرد عليه بأنه سينتظر حتى عودتها".وكشف المتهم عما أعده لبيلوسي لزوجها، مؤكدا أنه ينوي احتجازها كرهينة واستجوابها حتى تقول الحقيقة، دون أن يفسر ما يقصده بالحقيقية.وأضاف أنه أخبره "حال قولها الحقيقة فسيتركها تذهب. وإذا كذبت فسوف يكسر ركبتيها".ويواجه دي بيب تهمتي الاعتداء على فرد عائلة مسؤول أمريكي، ومحاولة خطف مسؤول أمريكي.وبحسب ممثلي الادعاء، فإن الجريمتين نابعتين من نية المتهم الانتقام من بيلوسي لـ"أدائها واجباتها الرسمية"، الخاصة بمنصبها.وحول العقوبة، أوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن "عقوبة هذه التهم القصوى تصل للسجن 50 عاما".يذكر أن الهجوم وقع قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، التي ستحدد من سيسيطر على مجلسي النواب والشيوخ.وكشف رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن الحالة الصحية لزوجها بول بيلوسي تتحسن تدريجيًا، لكنها أكدت أن تعافيه سيأخذ وقتًا طويلاً.