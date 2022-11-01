إحباط عملية هجرة غير شرعية في لبنان

وحسب الوسائل الإعلامية اللبنانية فإن قارب المهاجرين كان يحاول الإبحار من على شاطئ العبدة شمالي بطريقة غير شرعية.وقد نقل الموقوفون إلى أحد المراكز العسكرية حيث بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.وفي أيلول الماضي، غرق زورق يقل نحو 150 مهاجرا من جنسيات مختلفة (سورية، ولبنانية، وفلسطينية)، كان أبحر من شمالي لبنان، قبالة شواطئ طرطوس، وبالقرب من جزيرة أردواد، راح ضحيته حوالي 40 شخصا فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 20 شخصا، ونقلتهم لتلقي العلاج في مشفى الباسل بطرطوس.