الهند.. مأساة "الجسر المعلق" تستمر وعدد الضحايا يصل لـ 135 شخصاً

وكان الجسر -الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية فوق نهر ماتشو في موربي- مكتظا بالزوار الذين يستمتعون باحتفالات الأعياد عندما انهار مساء أول أمس الأحد، ليسقط الناس في الماء من نحو 10 أمتار.ويعتقد أنه كان هناك حوالي 200 شخص على الجسر عندما انهار، ويبلغ عرضه 1.25 متر وطوله 233 مترا.وقال جي تي بانديا -وهو مسؤول إداري كبير في موربي- لوكالة رويترز "أحد الأشخاص الذين أصيبوا في الحادث ودخل المستشفى توفي متأثرا بجروحه ليصل عدد القتلى إلى 135".وأضاف "بدأت عمليات البحث مرة أخرى اليوم، نعتقد أن شخصا واحدا في عداد المفقودين في الوقت الحاضر".وواصل الجيش الهندي والبحرية وفرق الاستجابة للكوارث عمليات البحث، فيما تجمع السكان على ضفاف النهر بالقرب من بقايا الجسر المنهار.وشيد الجسر في الأصل عام 1877، وأغلق لمدة 6 أشهر للإصلاحات حتى الأسبوع الماضي.وألقت الشرطة الهندية القبض على 9 أشخاص أمس الاثنين -من بينهم موظفو إصدار التذاكر- للتحقيق في انهيار الجسر.