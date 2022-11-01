تسمم غذائي ينهي حياة مقاتل روسي

وأفادت وكالة "تاس" أن المقاتل الروسي توفي أثناء نومه، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية مزمنة، ووفقا للفحوصات الأولية، فإن الوفاة كانت نتيجة تسمم غذائي.وبحسب وكالة "تاس" فإن زوجة بيساريف موجودة في المستشفى بسبب مشاكل صحية.وشارك بيساريف في البطولات التابعة لمنظمات RCC و Fight Nights.وآخر نزال خاضه في فبراير 2020، عندما خسر أمام مكسيم أوسويان.في المجموع ، خاض بيساريف خمس نزالات في MMA، سجل ثلاثة انتصارات وعانى من خسارتين.