تخص جريمة المطار.. إيران توجه رسالة الى رئيس مجلس القضاء العراقي

وأعرب ايجئي"، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، عن ارتياحه لعقد ثلاث جولات من مفاوضات لجنة التحقيق المشتركة بين السلطات القضائية في البلدين.وقال إن "نتائج هذا التعاون المشترك تجسد إرادة إيران والعراق في محاربة الإرهاب وإقامة العدل والحفاظ على السلام والأمن وتوسيع العلاقات الودية وتعزيز التعاون القضائي الثنائي".وصرح إن "اغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهما على يد الأمريكين وعملائهم في العراق يتعارض مع الأمن والسلم الدوليين"، مضيفا أن "هذا الحادث الإرهابي أدى إلى انتهاك سيادة البلدين ومبادئ القانون الدولي وانتهاك الالتزامات الدولية في مجال حماية الشخصيات الرسمية المدعومة دوليًا".وقال، "نفذ هذا العمل الإرهابي بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبمشاركة بعض المسؤولين من دول أخرى لكن مناصبهم لا تمنعهم تحمل مسؤولية هذه الجريمة وضرورة معاقبتهم وإن الإجراءات التي قام بها النظام القضائي العراقي تؤشر علی عزم البلد على اعتقال ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين".ودعا إلی "الإسراع في التحقيق ومحاكمة ومعاقبة الجناة والعناصر المتورطة في هذه الجريمة نظرا إلی مرور أکثر من سنتين على هذه الحادث الإرهابي".وأعلن استعداد الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة التعاون مع القضاء في جمهورية العراق بشأن متابعة هذه القضية.