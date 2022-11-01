الغرب: إيران تستعد لإرسال اسلحة الى روسيا

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤولين، وهم من دولة غربية تراقب عن كثب برنامج الأسلحة الإيراني قولهم، ان "الشحنة الجديدة تتضمن صواريخ باليستية قصيرة المدى ومزيدا من الطائرات المسيرة".فيما أشاروا إلى أن "هذه المرة "الأولى التي ترسل فيها طهران صواريخ متطورة دقيقة إلى موسكو، مما قد يعطي الكرملين دفعة كبيرة في ساحة المعركة".وأوضح المسؤولين أن "آخر شحنة أسلحة إيرانية تضمنت حوالي 450 طائرة مسيرة "استخدمها الروس بالفعل لإحداث تأثير فتاك على جبهات القتال الأوكرانية".وفي حين أن التوقيت الدقيق لموعد وصول الشحنة غير واضح، إلا أن المسؤولين يعتقدون أنه "سيكون بالتأكيد قبل نهاية العام".