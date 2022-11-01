قرار منع السفر بحق قياديين بارزين بحركة "النهضة" في تونس

وأفادت إذاعة "موزاييك" المحلية بأن القاضي المتعهد بالقضية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر القرارين بحقّ رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وهما قياديان بارزان في حركة "النهضة".وأوضح المصدر أنّ "القرارين يتعلقان بمنح أجانب جوازات سفر تونسية والجنسية التونسية بطريقة يشتبه بأنها مخالفة للقوانين الجاري العمل بها في البلاد، وذلك خلال فترة تولي الجبالي رئاسة الحكومة والبحيري وزارة العدل".وأضاف المصدر أنّ "التحقيقات في ملف القضية تشمل أيضًا موظفين عملوا بوزارة العدل وبعض القضاة الذين شملهم قرار العزل الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيد في يونيو/ حزيران الماضي".وتوسعت دائرة الاتهامات لتشمل وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ورئيس الحكومة في نفس الفترة حمادي الجبالي وموظفين بوزارة العدل، ولا تزال التحقيقات القضائية متواصلة للكشف عن الضالعين المشتبه بهم في القضية.وكان الجبالي قد تولى رئاسة الحكومة التونسية بعد الانتخابات التأسيسية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وحتى مارس / آذار 2013، وتولى نور الدين البحيري في الفترة ذاتها منصب وزير العدل.