الريال الايراني نحو أدنى مستوى له مقابل الدولار

تراجعت العملة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار بعد أسابيع من الاضطرابات التي عمت جميع أنحاء البلاد.

ووفق ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس"، فقد بلغ سعر صرف الدولار في طهران 338000 ريال.



جدير بالذكر أن سعر صرف الدولار عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015 (الذي انسحبت منه واشنطن فيما بعد بشكل أحادي)، بلغ 32 ألف ريال إيراني، في حين ألقى الجمود في مفاوضات إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية بظلاله بشدة على الريال.