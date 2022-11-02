انفجار "ضخم" يستهدف سيارة موظفين في أفغانستان

وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة، إن انفجاراً وقع في الحي الخامس بالعاصمة كابول، الأربعاء، واستهدف سيارة تقل موظفين من وزارة التأهيل والتنمية التابعة لحكومة حركة طالبان.صورة متداولة لدخان يتصاعد جراء الانفجار الذي استهدف سيارة تحمل موظفين تابعين لطالبانولم يصدر حتى الآن أي تعليق من حركة طالبان عن الانفجار أو الخسائر الناجمة عنه.