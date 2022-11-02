بسبب كورونا.. الصين تغلق منطقة تضم أكبر مصنع آيفون في العالم

وقالت المنطقة الاقتصادية لمطار تشنغتشو في وسط الصين إنها ستفرض مجددا إجراءات بأثر فوري بما يشمل منع كل السكان من الخروج، ولن تسمح إلا للمركبات المصرح لها بالتحرك على الطرق.ومن المتوقع أن تلك القيود مفروضة حتى التاسع من نوفمبر.وفوكسكون أكبر مصنع لهواتف آيفون، إذ تنتج 70 بالمئة من الشحنات العالمية وينتج أغلبها من مصنع تشنغتشو، الذي يعمل به نحو 200 ألف موظف وعامل.ولدى الشركة مواقع إنتاج أخرى أصغر في الهند وجنوب الصين.