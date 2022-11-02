الكرملين يكشف موقف بوتين بشأن ترشيح نفسه لولاية جديدة

فقد صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قرارا فيما إذا كان سيرشح نفسه لولاية جديدة أم لا".يشار إلى أن ولاية فلاديمير بوتين الحالية تنتهي في العام 2024، بعد أن تم تمديدها من 4 إلى 6 سنوات.وحاليا، أصبح لبوتين الحق في الترشح خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري عام 2024.