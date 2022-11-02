لتجاوز الازمة الاقتصادية.. لبنان يدعو القادة العرب الى مساعدته

وقال ميقاتي في كلمته خلال أعمال اليوم الثاني للقمة العربية الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجزائر: "نعول على مساعدة جميع الإخوة العرب للبنان".وأكد أن "لبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ويحارب الأوبئة بأقل الإمكانات، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية جعلت بلاده غير قادرة على استضافة المهاجرين".وأشار ميقاتي إلى أن "بلاده وجدت نفسها أمام أزمة غير مسبوقة حتمت وعليها السير ببطء وحذر لتدارك الوضع، وقال "بلدنا تغير ومنارته انطفأت ومرفأنا انفجر".وتطرق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي تم التوصل له مؤخرا، معربا عن أمله في أن يكون بداية مسار لازدهار البلاد".