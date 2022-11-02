اختتام اعمال القمة العربية في الجزائر

وقال تبون في كلمته الختامية في القمة العربية، انه " يشيد بالآراء "القيمة" و"الحكيمة"، التي تم التوافق عليها بشأن مخرجات القمة العربية".وجدد الرئيس تبون على الدعم المطلق للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه و على رأسها إقامة دولة مستقلة، وفق مبادرة السلام العربية التي تمثل إزاء القضية".وأضاف تبون: "ندعم قطر الشقيقة التي تتأهب لاستضافة كأس العالم".وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء، استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة.كما قال الأمير فيصل بن فرحان في القمة العربية: ""العديد من دولنا العربية تواجه تحديات تلقي بظلالها على أمن الدول وأمنها وتطال المنطقة"، مشدا على "أهمية التنسيق بين دولنا العربية لتعزيز أمننا الوطني والإقليمي".وأوضح أن السعودية تؤكد على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن".وأكد "حرص الرياض على أمن سوريا واستقرارها وندعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة هناك".وأضاف: "حل الخلاف بين الأشقاء في ليبيا ينبع من الداخل الليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية".