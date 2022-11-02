الخارجية الروسية تصدر بياناً بشأن "الحرب النووية"

وذكرت الوزارة في بيان: "نعيد التأكيد التام على التزامنا بالبيان المشترك لزعماء الدول الخمس المسلحة نوويا بشأن منع حرب نووية وتجنب سباق تسلح، والصادر في الثالث من كانون الثاني عام 2022".وأصدرت روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا بيانا مشتركا في كانون الثاني يؤكد مسؤوليتها في تجنب حرب نووية.ودعت موسكو القوى النووية الأخرى إلى "التخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية للآخرين".