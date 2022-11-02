واشنطن تعلق على بيان روسيا: لا توجد مؤشرات لهذا الامر

وقال كيربي أنه "ليس لديه تعليق محدد على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن مناقشات روسية في هذا الصدد".

واضاف: "لقد أوضحنا منذ البداية أن تعليقات روسيا بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية تثير قلقا عميقا، ونحن نأخذها على محمل الجد".وأردف كيربي: "نواصل مراقبة هذا بأفضل ما نستطيع، ولا نرى أي مؤشرات على أن روسيا تجهز لاستخدامها".هذا واكدت الخارجية الروسية، في وقت سابق من مساء اليوم، إنها ملتزمة تماما بمنع حرب نووية، وإن تجنب وقوع اشتباك بين القوى النووية في العالم هو الأولوية الأولى لها.