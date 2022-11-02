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خلال الاسبوع الماضي.. الخام الامريكي يسجل تراجعاً ملحوظاً
دوليات
2022-11-02 | 12:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
75 مشاهدة
سجلت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، تراجعاً بمخزونات النفط الخام والبنزين، بينما سجلت مخزونات نواتج التقطير ارتفاعا طفيفا، وزادت معدلات تشغيل المصافي.
وقالت الإدارة إن "مخزونات الخام تراجعت بواقع 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 تشرين الاول إلى 436.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 367 ألف برميل".
وأضافت أن "مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي".
وزاد استهلاك مصافي التكرير بواقع 406 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الماضي وفقا لبيانات إدارة الطاقة.
وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 1.3 مليون برميل على مدى الأسبوع إلى 206.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات بهبوط 1.4 مليون برميل.
وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 400 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 106.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بهبوط 560 ألف برميل.
وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بواقع 1.23 مليون برميل يوميا.
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