طهران تكشف حقيقة "هجوم إيراني وشيك" على السعودية

ووفقا لبيان الخارجية الإيرانية: "هذه الادعاءات تهدف لتدمير الاتجاهات الإيجابية الحالية بين إيران ودول المنطقة، تواصل طهران سياسة حسن الجوار مع جيرانها وتعتبر إرساء وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة يتم عبر بناء تعاون بناء مع جيرانها".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين أن المملكة العربية السعودية تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن "هجوم إيراني وشيك" على أهداف في المملكة.ووفقا للصحيفة، أدى تبادل المعلومات، إلى رفع مستوى الاستعداد القتالي للقوات "الأمريكية وغيرها" في الشرق الأوسط.وبحسب المعلومات الاستخبارية التي قدمتها الحكومة السعودية، فإن الجيش الإيراني يخطط لضرب أهداف في مدينة أربيل بالعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية نفسها في الأيام أو الأسابيع المقبلة.ووفقًا للخبيرة السياسية الإيرانية كارين غيفورغيان، يمكن لواشنطن أن تثير صراعا خطيرا في الشرق الأوسط عشية انتخابات الكونغرس.