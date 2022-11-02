بعد جدل صورها في السعودية.. إطلالة جديدة لهيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صوراً جديدة لها على الانستغرام، بعد الجدل الذي رافق صورها في حفلها الذي اقيم في السعودية مؤخراً.

وأثارت وهبي، حالة كبيرة من الجدل في حفلها بموسم الرياض، بسبب تداول صور صادمة لها. وظهرت هيفاء وهبي في صور متداولة لها، بملامح صادمة، جعلت البعض يتساءل عن حقيقة تشوه ملامحها بسبب عمليات التجميل.

