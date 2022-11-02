عقوبات جديدة ضد إيران بملف "الطائرات المسيرة"

ووفقاً لبيان الحكومة: "الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث المسؤولة عن العقوبات، مع وزارة الخارجية الاتحادية، قررتا تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة بسبب إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية".وفي ذات الوقت، لم تنضم السلطات السويسرية إلى الإجراءات التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات في إيران، والتي أثارتها وفاة ميسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد أن احتجزها نائب الشرطة لانتهاكها قانون مكافحة الاحتجاجات، وقواعد ارتداء الحجاب.وفي 20 أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة تصنيع الطائرات المسيرة الإيرانية "شهيد لصناعة الطيران" وثلاثة جنرالات في الجمهورية، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة محمد حسين باقري.