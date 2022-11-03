انقطاع الكهرباء عن محطة "زابوريجيا" النووية

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرجواتوم، اليوم الخميس، انقطاع الكهرباء عن محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية بعد قصف روسي.



وقالت الشركة أن "الكهرباء انقطعت عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد قصف روسي دمر خطوط الضغط العالي الباقية، مما يعني أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فحسب".

وأضافت أن "المحطة لديها وقود يكفي لتشغيل المولدات لمدة 15 يوماً".