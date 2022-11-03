الوكالة الذرية تؤكد استعدادها لمواصلة تفتيش المواقع الذرية الأوكرانية

وقالت الوكالة الدولية عبر موقعها الرسمي، ان "المدير العام للوكالة أشار إلى التزامها بتكثيف التفتيش في أوكرانيا، للتأكد من عدم وجود أنشطة ومواد غير معلنة ومنع أي إساءة لاستخدام مثل هذه المواد".يشار إلى أنه في نهاية تشرين الاول الماضي، باشر خبراء الوكالة تفتيش المواقع الذرية الأوكرانية بعد طلب من كييف، على خلفية كشف روسيا سعي كييف لتصنيع قنبلة قذرة.