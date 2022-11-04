وفاة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

وأصبح منير قائم بأعمال المرشد العام للجماعة، وفقاً للائحة الداخلية للإخوان، وذلك بعد اعتقال النائب الأول للمرشد العام، محمود عزت، نهاية شهر آب/أغسطس 2020.بدورها، نعت جماعة الإخوان المسلمين، للأمة الإسلامية، إبراهيم منير نائب المرشد العام، الذي توفي في العاصمة البريطانية لندن.يُذكر أن إبراهيم منير أحمد عضو بمكتب الإرشاد، والأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، وهو المتحدث باسم الإخوان المسلمين بأوروبا.ويقيم "منير" منذ سنوات بالعاصمة البريطانية "لندن"، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.وقد حُكم على "منير" بالأشغال الشاقة لـ 5 سنوات عام 1955، ولكنه بقي في الحبس مدة 7 سنوات، وكان عمره آنذاك 17 عاماً، ثم حُكم عليه بالأشغال لمدة 10 سنوات في قضية إحياء تنظيم الإخوان المسلمين عام 1965 وعمره وقتها كان 28 سنة، وخرج بعد 9 سنوات.وفي 26 تموز/يوليو 2012، أصدر الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عفواً عاماً عن "منير" وآخرين، نُشر في الجريدة الرسمية عن قضايا تم اتهامه بها في عصر "مبارك" بتهمة وُصفت من قبل الجماعة بـ "الملفقة" و"الزائفة"، وهي غسيل أموال، وحُكم فيها بالحبس 8 سنوات غيابياً في القضية، بينما تم الحكم في القضية الأخرى 7 سنوات غيابياً.