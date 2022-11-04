مصر تتصدر الدول العربية ضمن وجهات السفر الأفضل في العالم لعام 2023

وصنفت ناشونال جيوغرافيك ترشيحاتها إلى 5 فئات هي العائلية، والمغامرة، ‏والثقافة، والطبيعة، والمجتمع، وكشفت عن أفضل وجهات لكل فئة.‏أولا: السياحة العائليةتم تصنيف سويسرا وكولومبيا من بين أفضل وجهات السفر للرحلات العائلية ‏الموصى بها، حيث تتمتع سويسرا شبكة مواصلات عامة ومواقع ترفيهية وطبيعية ‏خلابة، في حين تتميز كولومبيا بتنوعها البيولوجي الغني.‏ثانيا: المغامرةمن أجل الاستمتاع برحلات سياحية للمغامرة، توصي ناشونال جيوغرافيك بزيارة ‏النمسا ونيوزلندا وبيرو خلال عام 2023 وما بعده.‏ثالثا: الثقافةرشحت للوجهات السياحية الثقافية مصر وإيطاليا وولاية كارولاينا الجنوبية في ‏أمريكا، على سبيل المثال، تعيد الحكومة الإيطالية إحياء طريق ‏Appian‏ الذي يمتد ‏‏360 ميلا من العاصمة روما إلى جنوب البلاد.‏وتعد مصر أيضا من بين الوجهات الثقافية المفضلة للسفر خاصة مع استعداد ‏القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم مقبرة الملك تون عنخ آمون.‏رابعا: الطبيعةللامتزاج مع المناظر الطبيعية، رشحت دول من بينها بوتسوانا واسكتلندا وكذلك ‏متنزه ‏Big Bend‏ الوطني في ولاية تكساس الذي يجذب المهتمين بالطيور والحياة ‏البرية.‏خامسا: السياحة المجتمعيةرشحت ناشونال جيوغرافيك اليونان وميلووكي من بين المواقع السياحية المجتمعية ‏حيث تتميز بالجهود التي يقودها المجتمع لتعزيز البيئة والاستدامة.‏