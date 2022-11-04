براتب 40 ألف جنيه إسترليني.. وظيفة شاغرة في قصر باكنغهام الملكي

يبحث الملك "تشارلز"، المعروف بشغفه بالنباتات واهتمامه بالبيئة، عن مدير للحدائق للعمل في قصر باكنغهام لمدة 39 ساعة في الأسبوع، مقابل راتب يصل إلى 40 ألف جنيه إسترليني سنوياً.



يقول الإعلان على موقع الملكي: "بصفتك مدير حدائق، ستكون مسؤولاً عن صيانة حدائق قصر باكنغهام وتقديمها إلى مستوى استثنائي. ليستمتع بمشاهدته آلاف الأشخاص في حفلات الحديقة".



ويصف القصر الوظيفة بأن على الشخص المتقدم لشغل الوظيفة العناية بالحدائق التي سيُعجب بها الآلاف، أثناء العمل في المؤسسة العالمية الشهيرة، حيث تتضمن مهام الوظيفة، صيانة العشب ورعاية الشجيرات والحدود العشبية والوردية.



وجاء في الإعلان: "مع الالتزام بالبستنة، ستركز على تنفيذ مشاريعنا للحفاظ على التنوع البيولوجي الغني بحدائقنا وتعزيزه، إذا كنت شغوفًا بالنباتات بقدر شغفك بالناس، فإن هذا الدور سوف يلهمك لتقديمه "،كما تم إخبار المتقدمين أيضاً بأنهم سيكونون فعالين في تشكيل مستقبل الحدائق الملكية.

