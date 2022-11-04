قصف أوكراني يطال قرية في بيلغورود الروسية

وكتب غلادكوف على تلغرام: "تعرضت قرية أوكتيابرسكي في مقاطعة بيلغورود للقصف. ولم تقع إصابات".تتعرض أراضي مقاطعة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا بشكل متكرر للقصف من الجانب الأوكراني منذ 24 فبراير/شباط. هناك إصابات ودمار. في هذا الصدد، منذ 11 أبريل/نيسان، تم وضع مستوى "أصفر" (مرتفع) من التهديد الإرهابي في المنطقة. تم فرض حالة الطوارئ في عدد من المناطق.