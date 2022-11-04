مجموعة السبع توجه رسائل شديدة اللهجة الى إيران والصين وروسيا

الرسالة الأولى كانت لروسيا، إذ قال بيان لمجموعة السبع الاقتصادية الكبرى، إن "أي استخدام روسي لأسلحة كيماوية أو نووية أو بيولوجية، "سيواجه بعواقب وخيمة".وواصلت المجموعة بعدها رسائلها إلى روسيا أيضا، إذ قال البيان "ندعو روسيا مرة أخرى إلى إيقاف حربها العدوانية على أوكرانيا فورا".الرسالة الثانية كانت من نصيب الصين، إذ قالت مجموعة السبع: "نسعى إلى تعزيز التعاون البناء مع الصين، ونجدد التأكيد على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وندعو إلى حل سلمي للقضية".اما الرسالة الثالثة كانت الى أدوار إيران داخليا وخارجيا، إذ نصت الرسالة في بيان مجموعة السبع على "ندعو إيران لإنهاء ممارسة الاعتقالات غير العادلة في سبيل تحقيق مكاسب سياسية".وتابع، "ندين بشدة استمرار إيران في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ومحيطه".ثم انتقلت مجموعة السبع في رسالتها إلى الملف النووي الإيراني، وقالت في بيانها "نكرر عزمنا على عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وندعو السلطات الإيرانية إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي".وأضاف "على الرغم من المفاوضات المكثفة التي استغرقت عدة أشهر حول العودة إلى الاتفاق النووي، لم تتخذ إيران القرارات اللازمة".