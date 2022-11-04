الخارجية الألمانية: مجموعة السبع اتفقت على فرض عقوبات إضافية على إيران

وقالت بيربوك في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، إن "إيران ترفض التجاوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وفي سياق آخر، قالت الوزيرة إن "مجموعة السبع ناقشت أفضل السبل لإيصال المساعدات والأسلحة لأوكرانيا"، مضيفةً: "حين تهاجم الديمقراطية يجب أن ندافع عنها بكل ما نملك".وتابعت بيربوك: "لدينا خطط طويلة الأمد لمساعدة أوكرانيا"، معتبرةً أن "روسيا تحاول خلط الأوراق، لكننا سنظل إلى جوار أوكرانيا في الشتاء".هذا ووافقت مجموعة السبع على إنشاء "آلية تنسيق" لمساعدة أوكرانيا في إعادة بناء البنى التحتية التي تستهدفها روسيا، على ما قال وزراء خارجية المجموعة في بيان الجمعة.وأوضح الوزراء بعد اجتماع في مدينة مونستر الألمانية "اليوم أنشأنا آلية تنسيق لمجموعة السبع من أجل مساعدة أوكرانيا في إصلاح واستعادة والدفاع عن بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه".