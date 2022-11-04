الصحة اللبنانية تدعو الى تحرك سريع للسيطرة على وباء الكوليرا

وقال الأبيض "نعتبر أنه لا تزال هناك فرصة ذهبية في حال تحركنا بسرعة للحد من هذا التفشي، حتى لا ننتقل إلى مرحلة ترتفع فيها إصابات الكوليرا بأعداد عالية في كل المناطق اللبنانية، أو أن ينتقل الوباء لمرحلة الاستيطان".وأشار إلى أن "التركيز مع الجميع على إجراءات الوقاية بالإضافة إلى إعداد القطاع الصحي والاستشفائي في حال ازدادت الحالات".وأعلن أن "الحديث خلال اجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع ممثلي الدول والهيئات المانحة من أجل مكافحة الوباء، تمحور حول الواقع الميداني، من وضع محطات المياه ومحطات تكرير المياه والوضع الميداني في المستشفيات والجهود التي تبذل بالتعاون مع البلديات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية للحدّ من الانتشار".وتابع الأبيض "تم عرض الجهود التي تقدمها الجهات المانحة الدولية لتأمين اللقاح ولتحسين إجراءات الوقاية أو العلاج الذي ينفذ من قبل المنظمات الدولية كاليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة".واردف: "ركزنا على ثلاثة أمور، أولها دعم جهود الترصد، وإجراء الاختبارات للمصابين بالكوليرا أو لمصادر المياه، وثانيا اللقاح".