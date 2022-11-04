الولايات المتحدة عرّابة "داعش".. رد إيراني جديد على بايدن

وقال كنعاني عبر حسابه في "تويتر إن "الولايات المتحدة كانت دولة احتلال، ولم تكن دولة تحرير طوال التاريخ"، وأضاف: "أينما ذهبت الولايات المتحدة، جلبت معها القتل والنهب وعدم الاستقرار".وردا على بايدن الذي قال "سنحرر إيران" قبل أن يستدرك، بالقول: "أنهم سيحررون أنفسهم قريبا"، قال كنعاني إن "ما جرى في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا وغيرها أمام أعين دول المنطقة والعالم".ليختم بالقول: "من الأب الروحي لداعش، يأتي التحرير بأسلوب داعش".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رد على تصريحات بايدن بالقول "إن رئيس الولايات المتحدة نطق وقال نبحث عن حرية إيران.. السيد الرئيس! تم تحرير إيران قبل 43 عاما" في إشارة إلى الثورة الإسلامية عام 1979.وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بايدن، إلى "وقف النفاق".وقال عبر "تويتر": "سيد بايدن، أوقف هذا النفاق وضع حدا له بما فيه دعم داعش".وكانت وكالة "بلومبيرغ" ذكرت في وقت سابق اليوم أن الرئيس الأمريكي قال خلال تجمع انتخابي له أمس الخميس إن واشنطن "ستحرر إيران قريبا"، قبل أن يتدارك ما قاله سريعا.