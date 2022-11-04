الحكومة الألمانية توجه طلبا لـ ميركل بشأن نفقاتها

وذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية نقلاً عن تقرير وزارة المالية إلى لجنة الميزانية في "بوندستاغ"، أن "مكتب المستشار السابق لا ينبغي أن يكون ترفا شخصيا"، والغرض منه "أداء الواجبات الرسمية والالتزامات الدائمة"، فضلا عن أنه "لا يستخدم للأغراض الشخصية وللحصول على دخل إضافي".وأشارت المالية الألمانية إلى أنّه "لا يمكن النظر في دفع نفقات سفر ميركل إلا إذا كانت تسافر كمستشارة اتحادية سابقة نيابة عن جمهورية ألمانيا الاتحادية ولصالحها".وبحسب ما أوضحته "شبيغل" فقد "أثارت الصيانة الفخمة لمكتب ميركل، الذي يضم 9 موظفين في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، الانتقادات. وتم تذكيرها بالقيود المفروضة على الامتيازات، بما في ذلك تكاليف السفر".وفي سياق آخر، ذكرت "شبيغل" أن الائتلاف الحكومي يريد حل مكتب المستشار السابق غيرهارد شرودر بالكامل بدعوى أنه "مقرب من روسيا".