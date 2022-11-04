بسبب مستويات تلوث خطرة.. نيودلهي تغلق مدارسها

وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال للصحفيين: "سنغلق المدارس الابتدائية اعتبارا من يوم السبت حتى يتحسن وضع التلوث".وشدد على أنه "لا ينبغي أن يعاني أي طفل بأي شكل من الأشكال جراء هذه المشكلة".وبحسب شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية "آي كيو آير"، فإن معدل جزيئات "بي أم 2.5" الأصغر والأكثر ضررا والتي يمكن أن تدخل مجرى الدم كان أعلى بـ 25 مرة من الحد الأقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية".ومع برودة الهواء كل شتاء، تهيمن سحابة ضباب سام مصفر تغذيها عمليات حرق زراعية وانبعاثات متأتية من قطاعات الصناعة والنقل البري، على المدينة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.وتحتل نيودلهي باستمرار المراتب الأولى على قائمة أكثر المدن تلوثا في العالم، وقد تصدرت العاصمة الهندية الجمعة قائمة "آي كيو آير" للمدن الرئيسية، التي تعاني من الهواء الأكثر تلوثا.