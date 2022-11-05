إيران: لن نقف مكتوفي الأيدي بشأن استخدام روسيا لطائراتنا المسيرة في الحرب

السومرية نيوز – دوليات

اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، أن بلاده سلمت روسيا طائرات مسيرة قبل بدء الحرب على أوكرانيا التي اندلعت في 24 شباط/ فبراير الماضي.



وقال عبد اللهيان في اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة: "الطائرات دون طيار التي قدمناها لروسيا تعود لأشهر قبل الحرب في أوكرانيا"، مضيفاً "قدمنا كمية من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل حرب أوكرانيا، وإذا ثبت لنا أن روسيا استخدمتها في الحرب، فلن نقف مكتوفي الأيدي".

ودعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأمم المتحدة إلى التحقيق في الاتهامات بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية الصنع لمهاجمة أوكرانيا، في انتهاك على ما يبدو لقرار لمجلس الأمن الدولي.

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق، نقلا عن دبلوماسيين ومسؤولين أنه بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيرة، وعدت إيران بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض.