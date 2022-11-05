الناتو يعلن عدم وجود خطط لتغيير مواقع انتشار القدرات النووية

السومرية نيوز – دوليات

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، عدم وجود خطط لدى الحلف لتغيير مواقع انتشار القدرات النووية.



وقال ستولتنبرغ، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تقنيا نشر القدرات النووية للمنظمة في السويد وفنلندا إذا انضمت هاتان الدولتان إلى الحلف: "ليس لدى الناتو أي خطط لتغيير مواقعه النووية وانتشارها". بحسب ما نقلته صحيفة "دنيا" التركية.

كتبت محللة "بلومبرغ"، كاتي بوهيانبالو، أن فنلندا لا تنوي نشر رؤوس حربية نووية بعد انضمامها إلى الناتو.

وقال مسؤولون فنلنديون: "لا تخطط فنلندا لوضع رؤوس حربية نووية على أراضيها بعد أن أصبحت عضوًا في الناتو. بالإضافة إلى ذلك، لم تتلق فنلندا مثل هذه المقترحات من الدول الأعضاء في التحالف".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في أيلول/سبتمبر الماضي، أن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، لافتاً للتهديدات المستمرة ضد بلاده،

واستخدام الغرب الابتزاز النووي، بسكوته على ممارسات نظام كييف الذي ما انفك يستهدف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه معرضا العالم لكارثة إشعاع وتلوث نوويين.