بعد إقرارها بإرسال مسيّرات لروسيا.. أوكرانيا تحذر إيران

حذّرت الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، إيران من أن عواقب التواطؤ مع موسكو ستتجاوز المنفعة التي ستجنيها من دعم روسيا، بعدما أقرّت طهران لأول مرة بإرسال مسيّرات إلى روسيا.

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نكولينكو على فيسبوك: "على طهران أن تدرك بأن عواقب التواطؤ في جرائم عدوان روسيا الاتحادية على أوكرانيا ستتجاوز المنفعة (التي ستجنيها إيران) من دعمها لروسيا". واعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لأول مرة بأن "بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة، كاشفا تفاصيل الصفقة". وأصر عبد اللهيان على أن "النقل جاء قبل حرب موسكو على أوكرانيا التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قصف كييف".