على وقع الاحتجاجات.. تعليق إيراني يخص الولايات المتحدة

نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن الرئيس إبراهيم رئيسي قوله، إن الأمن مستتب في كل المدن الإيرانية بعد ما وصفها بأنها "محاولة فاشلة" من الولايات المتحدة لتكرار انتفاضات الربيع العربي لعام 2011 في بلاده مع استمرار الاحتجاجات بها لليوم الخمسين.



ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن رئيسي قوله لمجموعة من الطلاب خلال اجتماع إن "الأمريكيين وأعداءنا حاولوا جعل البلاد غير آمنة من خلال تطبيق نماذج أفعالهم في ليبيا وسوريا، لكنهم فشلوا".



وأضاف "أعمال الشغب ومحاولات تعطيل البلاد تختلف عن الاحتجاجات، ويجب التصدي لأعمال الشغب وأولئك الذين يعرضون أمن البلاد للخطر".