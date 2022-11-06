إصابة 10 أشخاص إثر إطلاق ناري بولاية أمريكية

السومرية نيوز – دوليات



أفادت قناة إخبارية تابعة لشبكة (سي.بي.إس) الأمريكية أن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في حادث إطلاق نار في منطقة كينسينجتون وأليجيني في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.



وذكر التقرير نقلا عن مصادر بالشرطة أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات بناء على خطورة إصاباتهم.



ولم تعرف بعد أي تفاصيل عن الضحايا.

