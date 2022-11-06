6 ملفات وحضور غير مسبوق.. أبرز تفاصيل "قمة المناخ" في مصر

تنعقد هذا العام النسخة الـ27 من المؤتمر الذي ينظم سنوياً في دولة مختلفة، على أن تمثل الدولة قارة من قارات العالم الخمس، وينظم هذه المرة في مصر، كممثل عن القارة الإفريقية.يستمر المؤتمر في مدينة شرم الشيخ 12 يوماً خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.40 ألف شخص عدد المسجلين لحضور المؤتمر هذا العام، بحسب موقع الأمم المتحدة، والذي يتجاوز أعلى رقم للحضور تشهده النسخ السابقة للمؤتمر، إذ سجل مؤتمر غلاسكو حضوراً قياسياً يقدر بحوالي 35 ألف فرد.ينتظر حضور 100 رئيس دولة وحكومة للمؤتمر، بخلاف عشرات الآلاف من المندوبين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأصحاب المصالح.ستعقد فعاليات المؤتمر بمنطقتين الأولى "المنطقة الزرقاء" حيث تتم المفاوضات بين المندوبين والجلسات الرئيسية ويتطلب دخولها تصريحاً، والثانية "المنطقة الخضراء" وهي مخصصة لأنشطة مجتمع الأعمال والشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنانين، لتنظيم أحداث ثقافية ومعارض وورش عمل.ستحمل 11 من أيام المؤتمر عناوين لقضايا سيتم نقاشها خلالها وهي: التمويل، والعلوم، والشباب وجيل المستقبل، والتخلص من الانبعاثات الكربونية، والتكيف والزراعة، والجندر، والمياه، والمجتمع المدني، والطاقة، والتنوع البيولوجي، والحلول.6 موضوعات ستنعقد حولها دوائر نقاش مستديرة وهي: التحولات العادلة، والأمن الغذائي، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، والاستثمار في مستقبل الطاقة، والأمن المائي، وتغير المناخ، واستدامة المجتمعات الضعيفة.الحكومة المصرية أعدت 11 مبادرة لإطلاقها خلال المؤتمر وهي: المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم، ومبادرة العمل المناخي والتغذية، والعمل بشأن المياه والتكيف والقدرة على الصمود، والغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، ومبادرة النفايات العالمية الهادفة لتدوير نصف المخلفات الصلبة في إفريقيا.كما تتضمن المبادرات: التحول النظيف والميسور في الطاقة في إفريقيا، ومبادرة الحياة اللائقة للمرونة المناخية من أجل رفع القدرات الإفريقية على التكيف مع تغير المناخ.كما تشمل الاستجابات المناخية للسلام المستدام للربط ما بين تحقيق الاستدامة المناخية والسلام والتنمية، وأولويات المرأة الإفريقية للتكيف مع المناخ، وأصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي.يسعى أطراف المؤتمر للحصول على تعهد من صناع القرار بخفض الانبعاثات الكربونية لوقف ارتفاع درجة حرارة الأرض حيث ارتفعت 1.5 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه في فترة ما قبل الصناعة، ويرجح العلماء أنه في حال الإبقاء عليها سنتجنب الكثير من تبعات التغيرات المناخية.23 من بين 193 دولة قامت بالإيفاء بتعهداتها التي أقرتها في مؤتمر غلاسكو العام الماضي، بتقديم نسخة محدثة من الخطط الوطنية إلى الأمم المتحدة، بحيث تحوي أهدافاً أكثر طموحاً من بينها خطط جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية.