حريق ضخم يلتهم بناية من 35 طابقاً في الإمارات (فيديو)

اندلع حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، في بناية شاهقة تتألف من 35 طابقا بمدينة دبي بالقرب من برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

وفيما لم يتضح ما إذا كان الحريق تسبب في أي إصابات في المبنى السكني، فيما لم تعلن شرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني عن الحريق.



وأمكن مشاهدة آثار سوداء جراء الحريق، والتي امتدت إلى المبنى الذي هو جزء من سلسلة أبراج تسمى "بوليفارد ووك 8" التابعة لشركة "إعمار"، المطور المدعوم من الدولة في الإمارة.