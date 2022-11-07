"من جنسيات مختلفة".. إيران تعلن اعتقال جميع المتورطين في هجوم شيراز

وذكرت الوزارة في بيان: "في عملية استخبارية تعتبر من أوسع العمليات لوزارة الأمن وأكثرها تعقيدا، أدت سلسلة التحقيقات والعمليات التي تم تنفيذها منذ الهجوم في شيراز وحتى الآن إلى تحديد واعتقال جميع العناصر المتورطة بهذا الحادث ومن عمل على توجيه وتنفيذ ودعم العمل الإرهابي".وبينت الوزارة، أنه "تم اعتقال عدد آخر من العناصر التي دخلت البلاد لتنفيذ عمليات مماثلة، ليصل عدد المعتقلين إلى 26 إرهابيا".وأكدت أن "جميع المعتقلين غير إيرانيين وهم رعايا جمهورية أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان".وأوضحت أن "العنصر الرئيس لتوجيه وتنسيق العملية من رعايا جمهورية أذربيجان ودخل البلاد عبر الحدود الجوية في مطار طهران الدولي. وأعلن وصوله لرابط تنسيق العملية في أذربيجان كما ارتبط بعناصر من داعش من خلال رابط العمليات للتنظيم الذي يتواجد في أفغانستان".