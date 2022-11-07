Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وفد المنتخب العراقي يغادر إلى إسبانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

داخل جامعة وبجوار مسجد.. تفاصيل افتتاح أول كنيس يهودي في المغرب

دوليات

2022-11-07 | 04:40
داخل جامعة وبجوار مسجد.. تفاصيل افتتاح أول كنيس يهودي في المغرب
463 مشاهدة

افتتح المغرب أول كنيس يهودي في العالم العربي بحرم جامعي، وذلك في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالقرب من مراكش بجوار مسجد جديد.

أفضى التقارب بين المغرب وإسرائيل إلى افتتاح أول كنيس يهودي بحرم جامعي في العالم العربي، وذلك عقب تطبيع تل أبيب علاقاتها مع العديد من الدول العربية في إطار اتفاقيات أبراهام.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أنه في سابقة لم تحصل بالعالم العربي، افتتحت المغرب كنيساً يهودياً في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالقرب من مراكش بجوار مسجد جرى افتتاحه منذ فترة.

ويأتي افتتاح الكنيس بجهود من جمعية ميمونة، وهي منظمة مغربية غير ربحية أسسها مسلمون وتهدف إلى تعزيز التراث اليهودي في البلاد، والاتحاد السفاردي الأمريكي.

وحضر الحفل الحاخام إيلي أبادي كبير الحاخامات في المجلس اليهودي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وماجدة هارون رئيسة الجالية اليهودية المصرية، وجاكي كادوش، رئيس الجالية اليهودية بمراكش الصويرة. وكان من بين الضيوف أيضاً ممثلون عن جمعية ميمونة وقادة مغاربة يهود وغير يهود.

وقال المهدي بودرة، مؤسس جمعية ميمونة ورئيسها، إن الكنيس بُني في حرم جامعي في العالم العربي لأول مرة على الإطلاق، حيث جرى تشييده أيضاً بجوار مسجد جديد مباشرةً، "مع وجود جدار بينهما فقط"، كمثال على التعايش المغربي.

ويعتقد بودرة أن الثقافة اليهودية تلعب دوراً رئيسياً في تاريخ المغرب وهويته وأن الكنيس اليهودي يحظى بمباركة الملك الكاملة. وأشار إلى أن "اليهودية المغربية هي حقاً جزء من المجتمع المغربي لمدة 2000 سنة. المغرب أرض يهودية أيضاً ونحن نحتفل بالتنوع المغربي تقليدياً".

من جهته، قال الحاخام عبادي:"إن افتتاح كنيس في الجامعة بالمغرب أمر مهم للغاية، إذ إنه يعترف بالجالية اليهودية واليهودية كجزء لا يتجزأ من السكان المغربيين والمؤسسات الأكاديمية".

وحسب الحاخام أبادي، "سيجري استخدام الكنيس كمكان للصلاة والمحاضرات والتجمعات للطلاب اليهود على وجه الخصوص، ولجميع الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في هذه الأحداث والأنشطة".


>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الشورجة - الحلقة ٣٣١ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-07
Play
سوق الشورجة - الحلقة ٣٣١ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-07
عشرين
Play
عشرين
البرلمان الخامس.. جلسات تقليدية ومشاريع جدلية ..هل توقفت رياح التشريع - حلقة ٥٤ | 2022
14:00 | 2022-11-06
Play
البرلمان الخامس.. جلسات تقليدية ومشاريع جدلية ..هل توقفت رياح التشريع - حلقة ٥٤ | 2022
14:00 | 2022-11-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-06
Play
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-06
Morning Live
Play
Morning Live
مهرجان العراق يقرأ - الحلقة ١٥٩ | 2022
05:00 | 2022-11-06
Play
مهرجان العراق يقرأ - الحلقة ١٥٩ | 2022
05:00 | 2022-11-06
رحال
Play
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
Play
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
Play
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
اجمل المفروشات الفخمة.. ولقاءات حصرية - حلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2022-11-04
Play
اجمل المفروشات الفخمة.. ولقاءات حصرية - حلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2022-11-04
بعد التحري
Play
بعد التحري
الابنية المدرسية.. مدارس متهالكة وقاعات مكتظة وابنية متلكئة - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
15:20 | 2022-11-03
Play
الابنية المدرسية.. مدارس متهالكة وقاعات مكتظة وابنية متلكئة - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
15:20 | 2022-11-03
Biotic
Play
Biotic
كيف نتعامل مع المصاب بمتلازمة داون - حلقة ٣٥ | الموسم 1
15:00 | 2022-11-03
Play
كيف نتعامل مع المصاب بمتلازمة داون - حلقة ٣٥ | الموسم 1
15:00 | 2022-11-03
بالمختزل
Play
بالمختزل
حماس السوداني يجرف تركة الكاظمي - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-02
Play
حماس السوداني يجرف تركة الكاظمي - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-02
الأكثر مشاهدة
لقطات
Play
لقطات
الكل يعيروني بالعوره" .. رهف بحاجة لعملية طارئة للعين" | Morning Live
07:00 | 2022-11-07
Play
الكل يعيروني بالعوره" .. رهف بحاجة لعملية طارئة للعين" | Morning Live
07:00 | 2022-11-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الشورجة - الحلقة ٣٣١ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-07
Play
سوق الشورجة - الحلقة ٣٣١ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-07
عشرين
Play
عشرين
البرلمان الخامس.. جلسات تقليدية ومشاريع جدلية ..هل توقفت رياح التشريع - حلقة ٥٤ | 2022
14:00 | 2022-11-06
Play
البرلمان الخامس.. جلسات تقليدية ومشاريع جدلية ..هل توقفت رياح التشريع - حلقة ٥٤ | 2022
14:00 | 2022-11-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-06
Play
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-06
Morning Live
Play
Morning Live
مهرجان العراق يقرأ - الحلقة ١٥٩ | 2022
05:00 | 2022-11-06
Play
مهرجان العراق يقرأ - الحلقة ١٥٩ | 2022
05:00 | 2022-11-06
رحال
Play
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
Play
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
Play
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
اجمل المفروشات الفخمة.. ولقاءات حصرية - حلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2022-11-04
Play
اجمل المفروشات الفخمة.. ولقاءات حصرية - حلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2022-11-04
بعد التحري
Play
بعد التحري
الابنية المدرسية.. مدارس متهالكة وقاعات مكتظة وابنية متلكئة - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
15:20 | 2022-11-03
Play
الابنية المدرسية.. مدارس متهالكة وقاعات مكتظة وابنية متلكئة - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
15:20 | 2022-11-03
Biotic
Play
Biotic
كيف نتعامل مع المصاب بمتلازمة داون - حلقة ٣٥ | الموسم 1
15:00 | 2022-11-03
Play
كيف نتعامل مع المصاب بمتلازمة داون - حلقة ٣٥ | الموسم 1
15:00 | 2022-11-03
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.