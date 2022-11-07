اليابان تعدم 150 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور

وتشير وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إلى أن السلطات ستجري التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب تفشي المرض في المنطقة.يذكر أن سلطات محافظة هوكايدو، كانت قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عن تفشي إنفلونزا الطيور في إحدى مزارع الدواجن بمدينة شيراوي.وقد بلغ إجمالي عدد الدجاج المعدوم في اليابان خلال هذا الموسم 1.8 مليون دجاجة.ويبدو ان إنفلونزا الدجاج بدأت تنتشر، ففي شهر أكتوبر المنصرم، أعلنت سلطات ويلز عن اكتشاف إصابة الدواجن بإنفلونزا الطيور.وتشير قناة سكاي نيوز التلفزيونية نقلا عن الاتحاد الوطني للمزارعين، إلى ان سكان بريطانيا قد يحتفلون بعيد الميلاد من دون الديك الرومي التقليدي، بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.