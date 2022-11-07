بشأن السلاح النووي.. موسكو ترفض التعليق حول "المحادثات السرية" مع أمريكا

وقال المسؤولون إن المحادثات السرية -التي أجريت في الأشهر الأخيرة بين سوليفان ونظيره نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي- تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وإبقاء القنوات مفتوحة، وليست لمناقشة تسوية للحرب.في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن سوليفان دعا المسؤولين الأوكرانيين في زيارته الأخيرة لكييف إلى إظهار إشارات على الانفتاح على الحديث بشأن حل النزاع.ورفضت موسكو اليوم الاثنين التعليق على التقرير، لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين قال إن روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا، لكنها تعتقد أنها مستحيلة الآن بسبب رفض كييف.في غضون ذلك، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مع المستشار الألماني أولاف شولتز التهديدات النووية الأخيرة لروسيا.ووفق بيان البيت الأبيض، فقد اتفق بايدن وشولتز على أن التهديدات الروسية غير مسؤولة، كما أكدا على استمرار التزام الولايات المتحدة وألمانيا بتزويد أوكرانيا بالدعم الاقتصادي والإنساني والأمني "الذي تحتاجه للدفاع ضد العدوان الروسي".