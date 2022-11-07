روسيا تدرج ثلاث منظمات أوكرانية ضمن قوائم الإرهاب

وأشارت وكالة "نوفوستي" إلى أن القاعدة المحدثة للمصلحة الفدرالية الروسية للرقابة المالية تدل على أنه تم إدراج المنظمة الاجتماعية "سيتش-اس 14" والمنظمة القومية "الحركة التطوعية لرابطة القوميين الأوكرانيين" والجماعة القومية "اللجنة السوداء" إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا.وفي ايلول الماضي اعترفت المحكمة العليا لروسيا بهذه المنظمات الثلاث كمنظمات متطرفة.