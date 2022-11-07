تايوان تعلن رصدها عشرات الطائرات و4 سفن حربية صينية

وقالت الدفاع التايوانية إنها "سجلت حتى الساعة 17:00 يوم 7 نوفمبر، نشاط 63 طائرة وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في البحر والمجال الجوي بالقرب من تايوان".وأوضح التقرير أن"31 من تلك الطائرات عبرت ما يسمى بـ"الخط الأوسط" لمضيق تايوان، بما فيها طائرتان من طراز J-11 وطائرتان من طراز J-10 و 24 طائرة من طراز J-16 وطائرتان من طراز Y-8 مضادة للغواصات وطائرة KJ - 500 وهي طائرة الإنذار المبكر والتحكم".وحسب التقرير، "فقد أرسلت تايوان دورية جوية لمراقبة الوضع وأصدرت تحذيرات لاسلكية ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات".في وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن "الجيش الصيني يواصل الاستعداد لحالة الحرب ويعارض بشدة انفصال تايوان، وتدخل القوات الخارجية".