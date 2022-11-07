إيران تستدعي السفير النرويجي على خلفية تعليقات غير مقبولة

استدعت الخارجية الايرانية، اليوم الاثنين، سفير النرويج لديها على خلفية تعليقات غير مقبولة.

وقالت وكالة "أنباء فارس" شبه الرسمية، إن "إيران استدعت سفير النرويج لديها، على خلفية تعليقات غير مقبولة.



وفي 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، استدعت الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني لدى إيران، سيمون شركليف، لكن الاستدعاء هذه المرة كان على خلفية فرض لندن عقوبات على مسؤولين أمنيين متورطين بقمع الاحتجاجات".