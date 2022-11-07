البيت الأبيض عشية الانتخابات: لم نسجل أي تهديد للأمن العام

وقالت جان بيير: "أبلغتنا وكالات إنفاذ القانون أنه لم يتم تحديد أي تهديدات معينة حتى الآن. تم إبلاغ الرئيس بالوضع في هذه المنطقة وأمر باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن هذا التعبير عن الإرادة".وسيكون الثامن من نوفمبر، هو يوم التصويت الرئيسي لانتخابات التجديد النصفي لكلا مجلسي النواب والشيوخ. وسوف ينتخبون جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 و35 من أصل 100 من أعضاء مجلس الشيوخ.