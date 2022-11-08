صحيفة بريطانية: بايدن وترامب يتجهان إلى "مباراة العودة" في عام 2024

وقالت الصحيفة إنه "بينما تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين في طريقهم لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، إلا أنه من المرجح في الوقت نفسه أن تطلق الانتخابات "ركلة البداية" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024، حيث يفكر بايدن وترامب في محاولة ترشح أخرى للبيت الأبيض".وأضافت الصحيفة أن "بايدن ابتعد إلى حد كبير لعدة أشهر عن مسار الحملة وسط معدلات التأييد المنخفضة باستمرار". وأشارت إلى أنه "في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، سافر الرئيس الأمريكي عبر البلاد لدعم حفنة من مرشحي الكونغرس والديموقراطيين الذين يتنافسون على منصب الحاكم (الولاية)".وتابعت الصحيفة: "تقاسم بايدن، السبت، المنصة مع الرئيس السابق باراك أوباما في ولاية بنسلفانيا في تجمع حاشد لدعم جون فيترمان، المرشح الديموقراطي لمجلس الشيوخ هناك، وجوش شابيرو، الذي يرشح نفسه لمنصب حاكم الولاية".وأردفت: "ويوم الأحد سافر بايدن إلى نيويورك، حيث أجرى حملته الانتخابية مع الحاكمة الديموقراطية الحالية كاثي هوشول، التي تواجه منافسًا صعبًا بشكل غير متوقع، وهو لي زيلدين، عضو الكونغرس الجمهوري".واستطردت الصحيفة: "ومساء أمس، الاثنين، أنهى بايدن رحلات حملته الانتخابية في ولاية ماريلاند، وهي معقل ديموقراطي آخر، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن المصرفي الاستثماري السابق، ويس مور، هو المرشح الأكثر ترجيحًا لانتخابه حاكمًا".وتابعت: "في غضون ذلك، عاد ترامب إلى الساحة السياسية بسلسلة من التجمعات رفيعة المستوى إلى جانب المرشحين الذين أيدهم في العديد من الولايات المتأرجحة الرئيسية، بالإضافة إلى معاقل الجمهوريين التقليدية".وفي ما يتعلق بترامب، قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "شبح إعلان الرئيس السابق الوشيك عن خوض السباق الرئاسي المقبل يلوح في الأفق، حيث يستعد الرئيس السابق للاستفادة من أي نجاح للمرشحين المحافظين كتأكيد لحملته الانتخابية لعام 2024".وذكرت الصحيفة: "ظهرت استطلاعات الرأي على ما يبدو لتعكس زيادة الدعم في اللحظة الأخيرة للمرشحين الذين يؤيدهم ترامب في عدد من المسابقات الحاسمة في الكونغرس والحكام، حيث ظهر الرئيس السابق في تجمع حاشد للسيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، في فلوريدا يوم الأحد".ونقلت الصحيفة عن ديفيد جيرغن، مستشار البيت الأبيض لأربعة رؤساء، قوله: "إذا كانت هذه ليلة كبيرة للجمهوريين، ويُعتقد أنها كذلك، فسيكون ذلك نصرًا كبيرًا جداً لدونالد ترامب وأتباعه".وأضاف جيرغن: "إذا توصلوا إلى أي شيء مثل هذا النوع من الانتصار؛ أي إذا شغلوا مقعدين أو ثلاثة في مجلس الشيوخ وسيطروا على مجلس النواب، فسيكون من الصعب إيقاف ترامب داخل الحزب الجمهوري. سيكون، في الواقع، المرشح المحتمل جدًا".