تركيا تقدم "حلاً مفيداً" لروسيا بشأن تخزين الحبوب

ونقل موقع "ekonomi.haber7" عن أولوسوي قوله: "تخطط موسكو لتحويل تركيا إلى "مركز للحبوب"، وهناك خطط لتخزين كل المنتجات في تركيا وتوزيعها من هنا. سيكون هذا قرارا عظيما بالنسبة لبلادنا".وأشار إلى أنه "توجد في تركيا التي تملك حاليا 8,5 مليون طن من سعة التخزين المرخصة، البنية التحتية الكافية لتنفيذ مثل هذه المهام".وأضاف: "إضافة إلى ذلك فستنخفض أسعار النقل أيضا لأن تركيا ستصبح مركزا. سيتم القيام بخطوة مهمة سواء من حيث العرض أو من حيث السعر".