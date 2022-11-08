الاتحاد السعودي: سلمان الفرج سيغيب عن مباراة الأرجنتين في كأس العالم

وغادر الفرج مُصابًا من لقاء السعودية وآيسلندا، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، بعد وقوعه أرضًا إثر احتكاكه مع لاعب منتخب آيسلندا، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأخضر بهدف دون رد.وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيانٍ صحفي: "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أُجريت للاعب سلمان الفرج إصابته بمفصل الكتف، وسيواصل علاجه برفقة الجهاز الطبي للمنتخب".وأشار موقع akhbaar24.argaam إلى أن "الفرج سيخضع للراحة لمدة أسبوعين، ما يعني غيابه عن لقاء السعودية مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في لقائَي الأخضر ضد بولندا والمكسيك في دور المجموعات لمونديال 2022".ويخوض الأخضر السعودي معسكرًا تدريبيًا في إمارة أبو ظبي الإماراتية يستمر حتى يوم 10 نوفمبر الجاري، تخللته 5 مباريات ودية مع منتخبات مقدونيا وألبانيا وهندوراس وآيسلندا وبنما، وسيعود بعدها إلى العاصمة الرياض؛ لمواجهة كرواتيا وديًا يوم 16 نوفمبر، قبل السفر إلى الدوحة للمشاركة في المونديال.