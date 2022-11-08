اغتيال مستشار وزير الدفاع اليمني وأحد مرافقيه برصاص مسلحين

وبحسب وسائل إعلام يمنية، فإن "مسلحين نصبوا كميناً لمستشار وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد الجرادي، وأمطروا سيارته بالرصاص لحظة مروره في منطقة الروضة شمالي مدينة مأرب".وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل اللواء الجرادي وأحد مرافقيه، فيما لاذ المهاجمون بالفرار"، مشيرة الى ان "الأجهزة العسكرية والأمنية تحقيقاً في الواقعة لكشف منفذيها".يشار الى أن الحرب الدائرة في اليمن، أودت بحياة 377 ألف شخص حتى أواخر 2021، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.